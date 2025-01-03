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«Вашингтон» белоруса Протаса проиграл, но Овечкин забил и приблизился к Гретцки

Овечкин забросил 871-ю шайбу и приблизился к рекорду Гретцки.
Источник: Комсомольская правда

В матче чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает белорусский нападающий Алексей Протас, проиграл по буллитам «Миннесоте Уайлд» со счетом 3:4.

«Вашингтон» открыл счет после броска Тома Уилсона в первом периоде, но соперник восстановил равновесие и вышел вперед уже в первом отрезке матча — 2:1.

Во втором периоде Александр Овечкин сравнял счет в большинстве — 2:2. Он реализовал кистевой бросок из левого круга вбрасывания.

Российский форвард и капитан команды забросил уже 871-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки (894). От достижения великого канадца Овечкина отделяют 23 гола.

В третьем периоде «Вашингтон» вышел вперед после гола Мартина Фехервари, но преимущество не удержал и в итоге уступил в серии буллитов.

Овечкин забил в трех из четырех своих игр после того, как вернулся после перелома левой малоберцовой кости, из-за которого он пропустил 16 игр. В этом сезоне у него 18 голов в 22 играх.

— Когда вы пропускаете так много игр, вы просто пытаетесь играть короткими сменами, играть усердно в каждой смене, чувствовать шайбу, — цитирует Овечкина nhl.com. — Иногда в такие вечера у вас может не быть возможности забить гол, но в конце концов она у вас появляется, и вы чувствуете себя намного лучше.

Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас провел на льду 18 минут и 35 секунд, закончив встречу с показателем полезности «+2».

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