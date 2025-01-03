«Вашингтон» белоруса Протаса проиграл, но Овечкин забил и приблизился к Гретцки

— Когда вы пропускаете так много игр, вы просто пытаетесь играть короткими сменами, играть усердно в каждой смене, чувствовать шайбу, — цитирует Овечкина nhl.com. — Иногда в такие вечера у вас может не быть возможности забить гол, но в конце концов она у вас появляется, и вы чувствуете себя намного лучше.