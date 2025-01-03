Омский офтальмолог спасает птиц после разлива нефти на Черном море

Экологическая катастрофа на одном из самых популярных направлений для отдыха в России произошла еще в декабре. Власти и волонтеры убирали разлившуюся нефть несколько дней, но после очередного шторма ситуация снова ухудшилась. Нестабильная погода, по сообщениям местных жителей, продолжает оставаться причиной выброса на берег новых партий нефтепродуктов. Там до сих пор трудятся волонтеры.