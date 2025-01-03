Омский офтальмолог спасает птиц после разлива нефти на Черном море

Экологическая катастрофа на одном из самых популярных направлений для отдыха в России произошла еще в декабре. Власти и волонтеры убирали разлившуюся нефть несколько дней, но после очередного шторма ситуация снова ухудшилась. Нестабильная погода, по сообщениям местных жителей, продолжает оставаться причиной выброса на берег новых партий нефтепродуктов. Там до сих пор трудятся волонтеры.
Одними из них стали заведующая миопическим центром Клинической офтальмологической больницы им. Выходцева В. П., врач-офтальмолог Вероника Губенко и ее муж, сообщили в пресс-службе омского минздрава.
Женщина собиралась отдыхать на море в новогодние каникулы, но произошла катастрофа. Отменять билеты не стали, а напротив, записались в волонтеры.
Вероника занимается помощью птицам, вводит им сорбенты, закапывает глаза, делает необходимые уколы. Ее муж принимает участие в очистке территории.