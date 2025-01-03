Новосибирскому ХК «Сибирь» и другим спортивным командам увеличили бюджеты

Новосибирская область в 2025 году увеличила финансирование 10 спортивных команд региона. Как и ранее, самый высокий бюджет у ХК «Сибирь» — 1,28 млрд рублей. Данные передаёт «BFM-Новосибирск».
Говоря о хоккейном клубе, в ушедшем году было выделено меньше — 1,21 млрд рублей.
ФК «Новосибирск» получит 422,5 млн рублей, против 307,6 млн рублей прошлого года.
Баскетболистам из сборной «Новосибирск» выдадут 140,1 млн рублей, ХК «Сибсельмаш» — 120,2 млн рублей, женский БК «Динамо» — 129,5 млн рублей.
Из регионального бюджета волейболистам «Локомотив-Новосибирск» направят 69,5 млн рублей, регбистам «Сибири» — 27,8 млн рублей, а волейболистам «Олимп» — 17,9 млн рублей.
Ранее министр физкультуры и спорта Сергей Ахапов сообщал о том, что финансирование спорта в 2025 году составит 9 млрд рублей.