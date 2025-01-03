Кинотеатры Татарстана заработали 23 млн рублей в первый день 2025 года

Лидером кинопроката стал фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина, собравший более 11 млн руб. Средние сборы за сеанс этой картины составили 50 тыс. руб.
На втором месте — «Финист. Первый богатырь» с выручкой около 5,8 млн руб. и средними сборами 33,3 тыс. руб. за сеанс. Замыкает тройку лидеров «Ёлки 11», заработавшие 2,6 млн руб. при средних сборах 45,6 тыс. руб. за сеанс.
Для сравнения: 1 января 2024 года лидером проката был фильм «Холоп-2», собравший около 9 млн руб. при средних сборах 37,5 тыс. руб. за сеанс.
Стоит отметить, что на следующий день, 2 января, общие сборы кинотеатров республики превысили 30 млн руб.