Кинотеатры Татарстана заработали 23 млн рублей в первый день 2025 года

На втором месте — «Финист. Первый богатырь» с выручкой около 5,8 млн руб. и средними сборами 33,3 тыс. руб. за сеанс. Замыкает тройку лидеров «Ёлки 11», заработавшие 2,6 млн руб. при средних сборах 45,6 тыс. руб. за сеанс.