В первые дни нового года Новосибирск «накрыли» новые цены и штрафы

Первые дни наступившего 2025 года обернулись жителям Новосибирска и Новосибирской области неприятными новостями.
Согласно приказу департамента по тарифам Новосибирской области, подорожали до 40 рублей поездки в метро, пригородных электропоездах и на наземном общественном транспорте.
Цены на бытовую технику увеличились сразу на 20%, при этом заметнее всего подорожали холодильники (причина — ужесточение требований Минприроды РФ к ввозу продукции с хладагентами).
Безалкогольные напитки марок «Черноголовка», «Сады Придонья», «Боржоми» и ряда других производителей подорожают на 9−15% (сказались повышенные акцизы на сахаросодержащую продукцию).
Прирос в цене крепкий алкоголь — с 643 до 673 рублей за литр.
Минимальная розничная цена пачки сигарет выросла со 129 до 135 рублей.
Техосмотр — почти на 7,5%.
Штрафы за нарушение ПДД — в среднем плюс 500 рублей к действующему размеру.
Отметим, ранее «Сиб.фм» писал о заморозке цен на товары первой необходимости в новосибирских магазинах.