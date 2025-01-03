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В первые дни нового года Новосибирск «накрыли» новые цены и штрафы

С 1 января 2025 года в столице Западной Сибири прирос в стоимости проезд в метро и пригородном транспорте, а также бытовая техника, напитки и табачные изделия.

Источник: Freepik

Первые дни наступившего 2025 года обернулись жителям Новосибирска и Новосибирской области неприятными новостями.

Согласно приказу департамента по тарифам Новосибирской области, подорожали до 40 рублей поездки в метро, пригородных электропоездах и на наземном общественном транспорте.

Цены на бытовую технику увеличились сразу на 20%, при этом заметнее всего подорожали холодильники (причина — ужесточение требований Минприроды РФ к ввозу продукции с хладагентами).

Безалкогольные напитки марок «Черноголовка», «Сады Придонья», «Боржоми» и ряда других производителей подорожают на 9−15% (сказались повышенные акцизы на сахаросодержащую продукцию).

Прирос в цене крепкий алкоголь — с 643 до 673 рублей за литр.

Минимальная розничная цена пачки сигарет выросла со 129 до 135 рублей.

Техосмотр — почти на 7,5%.

Штрафы за нарушение ПДД — в среднем плюс 500 рублей к действующему размеру.

Отметим, ранее «Сиб.фм» писал о заморозке цен на товары первой необходимости в новосибирских магазинах.

штрафы