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Каток у Флагштока аннулировал часть билетов из-за мошенников и спекулянтов

Общественное пространство зафиксировало резкий скачок спекуляций и мошеннических действий.

Источник: Комсомольская правда

Общественное пространство «Флагшток» аннулирует билеты на каток, купленные на неофициальных источниках с использованием промокода. Причина такого решения кроется в том, что резко увеличилось количество мошеннических действий и спекуляций. Об этом сообщили в Telegram-канале общественного пространства.

— Промокоды, полученные неофициальным путем — недействительны. Все неофициальные промокоды заблокированы, билеты аннулированы, — говорится в сообщении.

Посетителей предупреждают, что действительны лишь те промокоды, которые приходят от официальных источников, например, в рассылке от организаторов. Вместе с ней горожане получают и официальное письмо, в котором описан порядок применения промокода.

— Массовая спекуляция билетами и промокодами приводит к невозможности обычным посетителям попасть на каток. «Флагшток» категорически против подобных злоупотреблений, — резюмировали в пресс-службе общественного пространства.