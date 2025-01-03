Каток у Флагштока аннулировал часть билетов из-за мошенников и спекулянтов

Общественное пространство «Флагшток» аннулирует билеты на каток, купленные на неофициальных источниках с использованием промокода. Причина такого решения кроется в том, что резко увеличилось количество мошеннических действий и спекуляций. Об этом сообщили в Telegram-канале общественного пространства.
— Промокоды, полученные неофициальным путем — недействительны. Все неофициальные промокоды заблокированы, билеты аннулированы, — говорится в сообщении.
Посетителей предупреждают, что действительны лишь те промокоды, которые приходят от официальных источников, например, в рассылке от организаторов. Вместе с ней горожане получают и официальное письмо, в котором описан порядок применения промокода.
— Массовая спекуляция билетами и промокодами приводит к невозможности обычным посетителям попасть на каток. «Флагшток» категорически против подобных злоупотреблений, — резюмировали в пресс-службе общественного пространства.