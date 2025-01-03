Жители Котово требуют перерасчета за неделю мучений без воды

Жители Котово, которые уже седьмой день вынуждены выживать в экстремальных условиях, тем временем требуют перерасчета за ресурс, которого они не видели с прошлого года. Или видели, но в виде грязной жижи. Пока власти не озвучили свою позицию по этому поводу.