Опасную снежную горку ликвидировали в Братске

Как сообщает МУ МВД России «Братское», выехав на место и проверив поступившую информацию, инспекторы уведомили работников Дорожной службы города и оперативно засыпали щебеночно-песчаной смесью образовавшийся склон. Всего с начала этого сезона было выявлено девять опасных снежных склонов. Все они были ликвидированы.