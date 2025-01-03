Опасную снежную горку ликвидировали в Братске

В Братске автолюбитель стал очевидцем опасного катания детей и сообщил в Госавтоинспекцию об очередном склоне с выходом на проезжую часть. Несанкционированная горка образовалась напротив дома № 3 на улице Космонавтов, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает МУ МВД России «Братское», выехав на место и проверив поступившую информацию, инспекторы уведомили работников Дорожной службы города и оперативно засыпали щебеночно-песчаной смесью образовавшийся склон. Всего с начала этого сезона было выявлено девять опасных снежных склонов. Все они были ликвидированы.