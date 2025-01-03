Дома отца ждали трое малышей: многодетный отец, несмотря на демобилизацию, вернулся в зону СВО, но погиб

Многодетный отец из Забайкалья погиб в зоне СВО 20 октября 2024 года. Еще в 2023-м Евгения Лузина демобилизовали, так как он воспитывал троих малышей. Но сибиряк не мог оставаться в стороне, пока другие сражались за Родину. Об этом сообщает baikal24.
— Евгений Лузин родился 5 февраля 1992 года на станции Остречная Могойтуйского района. Окончил Хилинскую школу в селе Верхняя Ага того же района. В 2009 году поступил в Читинское профессиональное училище и выучился на помощника машиниста. Затем ушел на срочную службу в армию, — пишет baikal24, ссылаясь на администрацию Могойтуйского района.
В 2016 году Евгений устроился электромонтером пятого разряда в одно из местных предприятий. Но в 2022 году сибиряк впервые подписал добровольно контракт. Но спустя год он вернулся к семье. Долго оставаться дома боец не смог. В 2024-м подписал новый контракт с Минобороны РФ и вновь поехал на СВО.
30 декабря 2024 года стало известно, что Евгений погиб при выполнении боевого задания рядом с селом Катериновка Донецкой Народной Республики.