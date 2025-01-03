Дома отца ждали трое малышей: многодетный отец, несмотря на демобилизацию, вернулся в зону СВО, но погиб

Многодетный отец из Забайкалья погиб в зоне СВО 20 октября 2024 года. Еще в 2023-м Евгения Лузина демобилизовали, так как он воспитывал троих малышей. Но сибиряк не мог оставаться в стороне, пока другие сражались за Родину. Об этом сообщает baikal24.