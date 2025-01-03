Небо над Челябинской областью озарит разноцветный звездопад

— Учитывая, что максимум Квадрантид длится всего несколько часов, проводить наблюдения стоит исключительно в первую половину ночи. Начинать нужно сразу, как только стемнеет. Радиант метеорного потока (место на звёздном небе, откуда вылетают падающие звёзды) находится в непосредственной близости от Большой Медведицы. Такой астеризм, как ручка ковша, указывает на точку, откуда, как кажется для наблюдателя, вылетают в разные стороны метеоры, — рассказали в паблике AstroAlert.