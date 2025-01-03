Небо над Челябинской областью озарит разноцветный звездопад

— Учитывая, что максимум Квадрантид длится всего несколько часов, проводить наблюдения стоит исключительно в первую половину ночи. Начинать нужно сразу, как только стемнеет. Радиант метеорного потока (место на звёздном небе, откуда вылетают падающие звёзды) находится в непосредственной близости от Большой Медведицы. Такой астеризм, как ручка ковша, указывает на точку, откуда, как кажется для наблюдателя, вылетают в разные стороны метеоры, — рассказали в паблике AstroAlert.
Также во время наблюдения этого метеорного потока можно заметить сразу несколько метеоров за считанные секунды.
— По-простому говоря, падающие звёзды залетают «пачками». Дело в том, что рыхлые осколки астероида 2003 ЕН1, приближаясь к нашей планете, под воздействием гравитационной силы Земли легко разваливаются за несколько минут перед вхождением в атмосферу. Поэтому метеоры Квадрантид могут появляться по несколько штук практически единомоментно, — добавили в AstroAlert.
В эту же ночь можно будет полюбоваться и другим любопытным астрономическим явлением. Наблюдатели увидят тесное сближение двух ярчайших светил ночного неба — тонкого серпа Луны и Венеры. Оба объекта будут отлично видны невооружённым глазом.
Накануне звёздное небо над Челябинской областью окрасилось в зелёный, фиолетовый и красный цвета северного сияния. Это удивительное творение природы привлекло внимание жителей разных уголков региона, стремившихся запечатлеть магию полярных огней.