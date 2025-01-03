На свердловской трассе ограничили движение из-за сугробов на проезжей части

«Данные меры связаны с необходимостью приведения дороги в нормативное состояние после выпадения значительного количества снега. Высота снежного покрова превышает допустимые нормы (более 8 см), что делает движение небезопасным», — сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
Также на данном отрезке дует мощный боковой ветер, создавая переметы, что усложняет условия вождения.
В ГАИ отметили, что водители легковых автомобилей могут продолжать движение по заметенному участку. При этом они должны проявлять особую осторожность, максимально снижать скорость, учитывая дорожные условия.
Ранее на Тюменском тракте было полностью перекрыто движение из-за вылетевшей в кювет фуры.