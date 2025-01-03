Без воды остались многоэтажки на левом берегу Воронежа

Вечером в четверг, 2 января, многоэтажки на двух улицах на левом берегу Воронежа остались без воды.
Как пояснили в пресс-службе «РВК-Воронеж», это произошло из-за аварии. Сотрудники предприятия устраняют повреждение на водоводе по адресу: набережная Авиастроителей, 18.
В связи с этим ограничена подача холодного водоснабжения по адресам: Ленинский проспект, 21, 25/1, 39, 41; Набережная Авиастроителей, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 30а, 42, 44.
По состоянию на утро пятницы, 3 января, воды в квартирах еще нет.
Утром 1 января об отключении холодной воды сообщили жители домов в ЖК «Московский квартал». Повреждение произошло на водопроводной линии диаметром 200 мм.