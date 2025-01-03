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В 15 школах Новосибирска обучаются дети мигрантов, не говорящие на русском

У каждого ребёнка уходит в среднем 6−7 месяцев на изучение языка.

Источник: Freepik

В Новосибирске насчитали 15 школ, где обучаются дети мигрантов, которые не говорят на русском языке: № 1, 7, 58, 66, 71, 77, 87, 108, 109, 122, 182, 183, 194, 197, 198. Данные, актуальные на лето 2024 года, публиковал «BFM-Новосибирск».

Учеников, не говорящих по-русски, называют инофонами. Их выявляют в рамках специального проекта.

Отмечается, что инофоны обучаются в начальной и старшей школе. Среди 10−11-классников они встречаются редко. В среднем у ребят уходит 6−7 месяцев на изучение русского, и это время проходит в стрессе для них самих и учителей.

«Ребенок в чужой среде. Он чувствует себя чужаком. Детьми мигрантов нужно заниматься не только в рамках русского языка, а вести целое психолого-педагогическое сопровождение. И сейчас именно такую программу разрабатывают городской центр образования и здоровья», — «BFM-Новосибирск» цитирует доцента НГПУ Надежду Касенову.

Школы, в которых учатся инофоны, получили статус площадок, где детей мигрантов интегрируют в образовательную среду.

образование