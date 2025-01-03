В Горках ГАИ остановила подростка на «Жигулях» с помощью выстрелов по колесам

В Горках сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителю ВАЗ, который тот проигнорировал и наоборот ускорился, создавая реальную угрозу участникам дорожного движения, сообщает УВД Могилевского облисполкома. Сотрудники ГАИ начали преследование, и после неоднократных предупреждений инспектор произвел прицельные выстрелы по колесам «Жигулей».
За рулем машины был 16-летний учащийся колледжа, на пассажирском сидении — владелец авто — 24-летний житель одной из деревень района, который тоже не имеет водительского удостоверения.
В отношении подростка составлено восемь административных протоколов (информация будет направлена в комиссию по делам несовершеннолетних), а на владельца «Жигулей» — три, он водворен в ИВС.
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