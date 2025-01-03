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Жителям Уфы напомнили о комендантском часе для детей

Комендантский час действует он на всей территории России.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Кировского района Уфы напомнила родителям школьников о действии комендантского часа в новогодние каникулы. Ограничения распространяются на всех несовершеннолетних до 18 лет.

— Детям запрещено находится на улице без сопровождения взрослых в период с 22:00 до 6:00 часов, — сказали власти.

Комендантский час действует по всей России и его нарушение влечет за собой административное наказание.

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