Жителям Уфы напомнили о комендантском часе для детей

Администрация Кировского района Уфы напомнила родителям школьников о действии комендантского часа в новогодние каникулы. Ограничения распространяются на всех несовершеннолетних до 18 лет.
— Детям запрещено находится на улице без сопровождения взрослых в период с 22:00 до 6:00 часов, — сказали власти.
Комендантский час действует по всей России и его нарушение влечет за собой административное наказание.
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