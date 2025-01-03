Каких знаменитостей подарила миру столица Черноземья

Воронеж — город с богатой историей и культурными традициями, подаривший миру множество талантливых людей. Среди них есть и те, кто стал настоящей звездой не только для жителей столицы Черноземья, но и для всей страны. О знаменитостях, чья биография тесно связана с Воронежем, рассказывает vrn.aif.ru.
Полюбившийся зрителям оперативник.
Оперативник Дукалис из сериала «Улицы разбитых фонарей» (16+) родился в столице Черноземья. В детстве и юности Сергей Селин занимался плаванием, прыжками в воду и греблей на каноэ. Также он посещал кружки при Дворце Культуры, пел, танцевал и читал стихи. После того, как будущий актер окончил школу, он отправился в Москву, где пытался поступить в театральный вуз, однако попытка оказалась неудачной. Отслужив два года в армии, Сергей во второй раз пришел в театральный — и снова неудача. Вскоре он вернулся в Воронеж, где поступил в технологический институт. Через несколько лет Селин решил не забывать о своей мечте и вновь попытать удачу. Тогда будущий актер отправился в северную столицу, где его взяли в Ленинградский Государственный институт театра, музыки и кинематографии.
В 1990 году Сергей дебютировал в кино, сыграв эпизодическую роль в картине «Бакенбарды» (6+), однако звездный час в его актерской карьере пробил в 1997 году, когда мужчину пригласили в сериал «Улицы разбитых фонарей». Этот проект прославил Селина на всю страну. Позже актер сыграл роль Дукалиса еще в двух похожих лентах — «Убойная сила» (16+) и «Опера. Хроники убойного отдела» (16+). С начала карьеры Сергей появился на телеэкранах более чем в 50 ролях в фильмах и сериалах, однако зрительскую любовь Селин обрел за счет роли оперативника.
Эксперт в мире моды.
Популярный стилист Александр Рогов также родился в Воронеже. В столице Черноземья будущий стилист и телеведущий отучился на факультете иностранных языков в педагогическом университете. Затем судьба забросила его в Тулу, однако жизнь в провинции не устраивала молодого человека, и он уехал в Москву, где поступил в школу телевидения.
Первую популярность Александр получил благодаря модному шоу «Шопоголики» (16+). В качестве стилиста он дебютировал в 2011 году, после чего стал ведущим шоу «Перезагрузка» (16+). Параллельно с работой на телевидении Рогов проводил лекции и мастер-классы о моде и стиле в Москве и регионах, вел авторские колонки, а также сотрудничал с модными брендами и интернет-порталами. Через два года ведущий запустил свой бренд повседневной одежды.
В 2014 году Рогов снова появился на телеэкранах в качестве ведущего программы «Успеть за 24 часа» (12+), куда герои обращались за преображениями. Спустя пять лет, Александр с подобной программой под названием «Рогов в городе» (16+) посетил и другие регионы нашей страны, в том числе и родной Воронеж. Сейчас стилист активно продвигает свой бренд одежды, участвует в шоу, а также ведет YouTube канал, где рассказывает о моде.
Ведущая актриса камерного театра и кинозвезда.
Татьяна Бабенкова родилась 21 июня 1991 года в Воронеже. В детстве будущая звезда занималась вокалом и игрой на фортепиано. Окончив школу, Татьяна поступила на театральный факультет ВГИИ. После вуза Бабенкова планировала уехать в столицу, где прошла по конкурсу в ГИТИС и Высшее театральное училище имени Щепкина, однако из-за семейных обстоятельств Татьяна осталась в столице Черноземья.
После института в 2013 году Бабенкова работала в Воронежском камерном театре, где за короткий срок стала ведущей актрисой. Она выступала на сцене в таких спектаклях, как «Борис Годунов» (18+), «День города» (18+), «Игроки» (12+), «Доходное место» (12+) и др. В столице девушку заметили во время театрального конкурса «Золотая маска», на которую Камерный театр привез «14 Красных избушек». После этого Бабенкову стали приглашать на кастинги в сериалы.
Телевизионным дебютом Татьяны стал сериал «Чужое гнездо» (12+), где она сыграла роль Ирины Перегудовой. Широкую же известность актрисе принесла роль Алены в сериале «Полицейский с рублевки» (16+). Осенью 2023 года Татьяна покинула Воронежский камерный театр после увольнения художественного руководителя Михаила Бычкова. Сейчас актриса снимается в кино.
Обладательница нескольких золотых медалей.
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова также родилась в столице Черноземья. Свою спортивную карьеру она начала в шесть лет, когда бабушка привела девочку на гимнастику в воронежскую школу Штукмана.
Первые Олимпийские игры для Ангелины прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро, где она выступила с травмой. Позже девушка принимала участие в Олимпийских играх, проходивших в Токио в 2020 году. Тогда спортсменка получила золотую медаль. Позже Ангелина не раз занимала высшую ступень пьедестала почета.
Кроме спортивных достижений ярким моментом в жизни девушки стала съемка в сериале «Игры» (16+), сюжет которого основан на событиях Олимпиады-80 в Москве. Сейчас Ангелина живет в столице, но свой родной город не забывает. В Воронеже она открыла школу спортивной гимнастики, а также запустила проект «В будущее со спортом», направленный на развитие детского массового спорта.
Экстравагантный артист.
Михаил Гребенщиков родился в 1976 году в Воронеже в семье простых заводчан. С ранних лет будущий артист любил музыку и даже уговорил родителей подарить ему гитару. После неудачного опыта учебы в художественном колледже Гребенщиков поступил в строительный техникум на специальность монтажника. Отучившись, молодой человек ушел служить в армию, после которой его пригласили на воронежское «Русское радио» в качестве ведущего. Уже в то время Гребенщиков был популярен у местной публики за счет своих экстравагантных нарядов и танцев.
Широкую известность талантливый артист приобрел в 2002 году после участия в шоу «Фабрика звезд» (16+). Позже Михаил стал ведущим в телешоу MTV «12 злобных зрителей» (12+). А затем певец приступил к работе в Школе профессионального творческого развития Аллы Пугачевой. Сейчас Михаил продолжает вести насыщенную творческую жизнь.