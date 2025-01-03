Каких знаменитостей подарила миру столица Черноземья

Оперативник Дукалис из сериала «Улицы разбитых фонарей» (16+) родился в столице Черноземья. В детстве и юности Сергей Селин занимался плаванием, прыжками в воду и греблей на каноэ. Также он посещал кружки при Дворце Культуры, пел, танцевал и читал стихи. После того, как будущий актер окончил школу, он отправился в Москву, где пытался поступить в театральный вуз, однако попытка оказалась неудачной. Отслужив два года в армии, Сергей во второй раз пришел в театральный — и снова неудача. Вскоре он вернулся в Воронеж, где поступил в технологический институт. Через несколько лет Селин решил не забывать о своей мечте и вновь попытать удачу. Тогда будущий актер отправился в северную столицу, где его взяли в Ленинградский Государственный институт театра, музыки и кинематографии.