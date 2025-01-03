С 1 января 2025 в Хабаровском крае нельзя охотиться на ряд животных

Как отметили в ведомстве, охотники обязаны предоставить сведения о добыче медведей в управление охотничьего хозяйства по месту получения разрешения. Если животное не было добыто, информация должна быть представлена в течение 10 дней после окончания сезона охоты, то есть не позднее 10 января 2025 года. В случае успешной охоты отметка о добыче проставляется в разрешении, а сведения направляются в управление в течение 10 дней с момента добычи.