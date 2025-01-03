Новый год продолжаем по традиции с отключения света: Кто из жителей Кишинева в пятницу, 3 января, останется без света — публикуем адреса

Поставшик услуг сообщает о плановых отключениях электроэнергии в столице в пятницу, 3 января. Рассказываем, по каким адресам.
Буюканы.
- улица Барьера Скулень 9А, Дойна и Ион Алдя-Теодорович 23−25, 24−30, 34B, 36, Гавриил Музическу 6−36, 7−23, Ион Пеливан 1−7, 6−16, 999, Милано 1, Николй Костин 2−20, 5−7, Сергей Лункевич 1−13, 4−8, 17, Сергей Рахманинов 31−55, 42−52, Виссарион Белинский 85A, 89−101 частично, в интервале времени
11:00—17:00.
Чеканы.
- Георге Гимпу 25, бульвар Мирча чел Бэтрын 48, 50, 58, Николай Милеску Спэтару 30, Николай Сулак 4, 8, 8 bl.1, 8 bl. 2 частиячно в интервале времени
09:20—17:00.
- Валерий Думбрава 1, 2−8, 13/1, 17, Узинелор 209/1 частично в интервале времени
09:10—17:00.