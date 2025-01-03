На Кубани объявлено штормовое предупреждение до 5 января

МЧС призывает жителей соблюдать меры предосторожности: не выходить из помещений без необходимости, следить за сообщениями экстренных служб и избегать нахождения рядом с линиями электропередач, рекламными конструкциями и деревьями. При обнаружении обрывов проводов следует немедленно сообщить в экстренные службы.