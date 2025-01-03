Воронежцев предупредили о новом смертоносном штамме гриппа

Специалисты Роспотребнадзора сообщили воронежцам о новом смертельно опасном штамме гриппа. Вирус А (H1N1)2009 может за сутки вызвать пневмонию, которая часто протекает тяжело. Воспаление легких регистрируют примерно в 65 процентах случая заражения этим штаммом гриппа. Для вируса характерно острое начало болезни, лихорадка и общая интоксикация. В отдельных случаях возможен даже смертельный исход.
В качестве мер профилактики санитарные врачи советуют сделать вакцинацию, избегать людных мест, где высок риск заражения, мыть руки с мылом после прогулок, пользоваться антисептиком. А для укрепления иммунитета надо чаще бывать на свежем воздухе, хорошо высыпаться и одеваться по погоде.