Воронежцев предупредили о новом смертоносном штамме гриппа

Специалисты Роспотребнадзора сообщили воронежцам о новом смертельно опасном штамме гриппа. Вирус А (H1N1)2009 может за сутки вызвать пневмонию, которая часто протекает тяжело. Воспаление легких регистрируют примерно в 65 процентах случая заражения этим штаммом гриппа. Для вируса характерно острое начало болезни, лихорадка и общая интоксикация. В отдельных случаях возможен даже смертельный исход.