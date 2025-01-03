В Анапе и Темрюкском районе спасли 2,5 тысячи птиц

По решению экспертов-орнитологов, здоровых особей начали возвращать в природу на территории Краснодара и Запорожско-Таманского заказника.
На побережье продолжается поиск и отлов пострадавших птиц. Для помощи пернатым организовали пять круглосуточных пунктов: четыре в Анапе и один в поселке Волна. Планируется открытие дополнительного помещения в поселке Витязево.
Центрам помощи требуются добровольцы для очистки птиц от нефтепродуктов. Желающие могут обратиться в пункты, расположенные в поселке Витязево по адресам: улица Черноморская, 2 и улица Жемчужная, 9.
«Ъ-Кубань» писал, что, по состоянию на вечер четверга, 2 января, с побережья Анапы и Темрюкского района Краснодарского края вывезли более 78 тыс. тонн замазученного грунта. Со 2 января круглосуточно начала работать площадка временного хранения грунта в хуторе Воскресенском.