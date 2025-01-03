Новогоднюю мечту девочки из Ростовской области исполнил замминистра обороны

Представители Минобороны вместе с Дедом Морозом приехали домой к Веронике в Ростов и подарили ей детскую кухню, о которой так мечтала девочка. О юной ростовчанке известно, что она очень активная. Вероника поет, танцует, увлекается творчеством, а еще любит рисовать и лепить.