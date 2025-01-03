Новогоднюю мечту девочки из Ростовской области исполнил замминистра обороны

Заместитель министра обороны Андрей Булыга принял участие во Всероссийской благотворительной акции и исполнил мечту пятилетней девочки Вероники из Ростовской области. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
Представители Минобороны вместе с Дедом Морозом приехали домой к Веронике в Ростов и подарили ей детскую кухню, о которой так мечтала девочка. О юной ростовчанке известно, что она очень активная. Вероника поет, танцует, увлекается творчеством, а еще любит рисовать и лепить.
— Для нас это стало большой неожиданностью. Мы очень вам благодарны за то, что исполнили наши желания. Столько много подарков подарили. Дочь очень рада, — рассказала мать Вероники, Елена.