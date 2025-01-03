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Минтруда: бюджетники в Беларуси смогут увеличить свою зарплату вдвое

Минтруда рассказало о возможности существенного увеличения зарплат у работников бюджетной сфер.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда и соцзащиты Беларуси напомнило, что с 2025 года по указу президента № 429 руководителям бюджетных организаций предоставлено право утверждать штатную численность работников в меньшем количестве, чем это предусмотрено нормативными документами, но при этом фонд заработной платы остается прежним.

Сэкономленные деньги пойдут на доплаты тем работникам, которые возьмут на себя дополнительную работу.

Размер доплаты — до 100% заработной платы.

«То есть, у работника появится возможность увеличить заработную плату — до 2-х раз», — подчеркнули в Минтруда.

Взять на себя дополнительный объем работы наряду с основной работник сможет в свои рабочие часы и в добровольном порядке.

«Кроме того, с 1 января дополнительно увеличиваются размеры отраслевых стимулирующих выплат педагогическим и медицинским работникам, работникам сфер культуры, соцобслуживания, физической культуры и спорта», — подчеркнули в министерстве.

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