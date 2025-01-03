Минтруда: бюджетники в Беларуси смогут увеличить свою зарплату вдвое

Минтруда и соцзащиты Беларуси напомнило, что с 2025 года по указу президента № 429 руководителям бюджетных организаций предоставлено право утверждать штатную численность работников в меньшем количестве, чем это предусмотрено нормативными документами, но при этом фонд заработной платы остается прежним.
Сэкономленные деньги пойдут на доплаты тем работникам, которые возьмут на себя дополнительную работу.
Размер доплаты — до 100% заработной платы.
«То есть, у работника появится возможность увеличить заработную плату — до 2-х раз», — подчеркнули в Минтруда.
Взять на себя дополнительный объем работы наряду с основной работник сможет в свои рабочие часы и в добровольном порядке.
«Кроме того, с 1 января дополнительно увеличиваются размеры отраслевых стимулирующих выплат педагогическим и медицинским работникам, работникам сфер культуры, соцобслуживания, физической культуры и спорта», — подчеркнули в министерстве.
Мы писали, что ставки налога на квартиру, машину, дачу будут увеличены в Беларуси в 2025 году (здесь подробнее). Минздрав Беларуси изменил порядок диспансеризации взрослых и детей и проводимые исследования. Внимание на предопухолевые и опухолевые заболевания, будут смотреть полость рта, шейку матки, простату (подробности все здесь).
Минтруда Беларуси: минимальный страховой стаж для пенсии повысился до 20 лет с 1 января 2025 (здесь подробнее).