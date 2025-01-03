Жители Прикамья не могли выбраться из Кудымкара из-за отсутствия автобуса

«До Кудымкара я добиралась из Перми. Нашла транспорт через объявления о поиске попутчиков. Но на месте встречи меня вместо легковушки ждал микроавтобус примерно на 20 мест. Обещали довезти до Кочёво — обычно за это берут 700−1000 рублей. Но когда в Кудымкаре из салона выходил другой пассажир, водитель озвучил цену — 1500 рублей! Я была в шоке. Водитель сказал, что за путь до Кочёво придётся заплатить полторы тысячи сверху озвученной суммы (в рейсовом автобусе поездка от Кудымкара до Кочёво стоит около 170 рублей). Я вышла в Кудымкаре и стала ждать автобус, который опаздывал».