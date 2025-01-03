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Жители Прикамья не могли выбраться из Кудымкара из-за отсутствия автобуса

Об этом рассказал один из пассажиров.

Источник: Аргументы и факты

Жители Пермского края сообщили perm.aif.ru, что не могли выбраться из Кудымкара из-за отсутствия рейсового автобуса.

Инцидент произошёл 3 января.

«Первый утренний рейс Пермь — Гайны (автобус проходит через Кудымкар) должен был выехать из краевого центра в 6:50, — рассказала perm.aif.ru жительница Прикамья Марина С. — Однако в положенное время в Кудымкар автобус не прибыл. На вокзале собралось много людей, которым нужно было ехать дальше на север (в посёлок Гайны, села Кочёво и Коса). Все волновались. От пассажиров я узнала, что из Перми рейс вышел только в 8:15. Причину нам никто не сообщил».

При этом, по словам девушки, альтернативный способ добраться до пункта назначения оказался дорогим.

«До Кудымкара я добиралась из Перми. Нашла транспорт через объявления о поиске попутчиков. Но на месте встречи меня вместо легковушки ждал микроавтобус примерно на 20 мест. Обещали довезти до Кочёво — обычно за это берут 700−1000 рублей. Но когда в Кудымкаре из салона выходил другой пассажир, водитель озвучил цену — 1500 рублей! Я была в шоке. Водитель сказал, что за путь до Кочёво придётся заплатить полторы тысячи сверху озвученной суммы (в рейсовом автобусе поездка от Кудымкара до Кочёво стоит около 170 рублей). Я вышла в Кудымкаре и стала ждать автобус, который опаздывал».

Местных таксистов, которые могли бы довезти из Кудымкара до Кочёво, найти в новогодние каникулы практически невозможно, говорит девушка.

Связаться с перевозчиком, отвечающим за официальный рейс Пермь — Гайны, сайту perm.aif.ru не удалось — по указанным в открытых источниках номерам телефонов никто не брал трубку.

UPD: Рейсовый автобус прибыл в Кудымкар с опозданием. По словам пассажиров, которые приехали на нём из Перми, произошла поломка. Перевозчику пришлось искать другой автобус для выполнения рейса.