ГПК: более 800 легковушек ожидают на границе въезда в ЕС

Въезда в Литву перед пунктами пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») и «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») ожидают 30 и 20 легковушек соответственно. Перед «Шальчининкаем» въезда также ожидают 10 большегрузов. Более 160 большегрузов фиксируется перед латвийским погранпереходом «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина»). Сопредельная сторона за двое суток приняла на свою территорию 31% фур от нормы.