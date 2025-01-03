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ГПК: более 800 легковушек ожидают на границе въезда в ЕС

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 800 легковушек ожидают на границе въезда в ЕС. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Самый загруженный маршрут в Евросоюз проходит через польский пункт пропуска «Тересполь» (сопредельный «Брест»). Перед данным пунктом пропуска въезда на сопредельную территорию ожидают 790 легковых авто, его контрольные службы за два дня оформили 33% легковушек от нормы. Также перед указанным погранпереходом фиксируется восемь автобусов.

Въезда в Литву перед пунктами пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») и «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») ожидают 30 и 20 легковушек соответственно. Перед «Шальчининкаем» въезда также ожидают 10 большегрузов. Более 160 большегрузов фиксируется перед латвийским погранпереходом «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина»). Сопредельная сторона за двое суток приняла на свою территорию 31% фур от нормы.

ЕС