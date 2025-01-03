Севастополь взял гран-при в туристическом конкурсе «Диво России»

Центр развития туризма Севастополя получил гран-при туристического фестиваля-конкурса «Диво России» (6+). Организация подготовила серию видеороликов о городе, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.
Кроме того, у Севастополя два первых и одно третье место в различных номинациях, в том числе «Короткометражные фильмы», «Городские экскурсии» и «Туристические направления».
Всероссийский фестиваль объединил 1 тысячу участников из разных регионов России. Цель конкурса — популяризация достопримечательностей и поддержка творческих начинаний в сфере внутреннего туризма.