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Севастополь взял гран-при в туристическом конкурсе «Диво России»

С победой причастных чиновников поздравил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: SevastopolMedia.ru

Центр развития туризма Севастополя получил гран-при туристического фестиваля-конкурса «Диво России» (6+). Организация подготовила серию видеороликов о городе, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.

Кроме того, у Севастополя два первых и одно третье место в различных номинациях, в том числе «Короткометражные фильмы», «Городские экскурсии» и «Туристические направления».

Всероссийский фестиваль объединил 1 тысячу участников из разных регионов России. Цель конкурса — популяризация достопримечательностей и поддержка творческих начинаний в сфере внутреннего туризма.

туризм и отдых