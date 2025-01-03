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В Башкирии за сутки задержали 53 нетрезвых водителя

В Башкирии за сутки задержали 53 нетрезвых водителя.

В Башкирии на протяжении всех праздничных дней нетрезвые водители остаются под усиленным контролем госавтоинспекции.

По информации пресс-службы ведомства, накануне сотрудниками выявлено порядка 900 нарушений правил дорожного движения. В рамках операции «Трезвый водитель» задержаны и отстранены от управления транспортным средством 53 нетрезвых водителя. Из них четыре сели за руль в состоянии опьянения повторно, теперь им грозит уголовная ответственность. В ГАИ Башкирии напомнили, о фактах грубого нарушения ПДД водителями или пешеходами, находящимися в состоянии опьянения, можно сообщить по телефону доверия МВД по РБ по номеру: 8−347−279−32−92 или в чат-бот Госавтоинспекции в телеграм.