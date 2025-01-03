«За поездку в такси по одному маршруту можно утром заплатить 32 рубля, а вечером 288 рублей». МНС предупредило о разных тарифах на услуги такси в Минске

МНС предупредило о возможной существенной разнице в тарифах на услуги такси в Минске и предложило минчанам и гостям города уточнять их до посадки в автомобиль. Конкретный факт приводит Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по городу Минску. Семья заказала поездку в одной столичной диспетчерской службе из точки А в точку Б и заплатили за нее 32 рубля. Вернуться обратно они также решили на такси, которое взяли у обочины дороги.