«За поездку в такси по одному маршруту можно утром заплатить 32 рубля, а вечером 288 рублей». МНС предупредило о разных тарифах на услуги такси в Минске

МНС предупредило о возможной существенной разнице в тарифах на услуги такси в Минске и предложило минчанам и гостям города уточнять их до посадки в автомобиль. Конкретный факт приводит Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по городу Минску. Семья заказала поездку в одной столичной диспетчерской службе из точки А в точку Б и заплатили за нее 32 рубля. Вернуться обратно они также решили на такси, которое взяли у обочины дороги.
Отвезти таксист обещал «по тарифу». Поскольку до этого семья ехала за 32 рубля, то они решили, что стоимость поездки будет примерно такой же. Оплату таксист произвел по терминалу, чек выдал и быстро уехал. Когда муж с женой посмотрели в чек, то сумма их поразила — 228,66 рубля, тариф за 1 км — 7 ₽
«С точки же зрения налогового законодательства этот предприниматель ничего не нарушил: чек пассажиру выдан, а денежные средства в полном объеме зарегистрированы в АИС ККО и будут учтены при налогообложении», — отметил в МНС и подчеркнули, что вопросы формирования тарифов субъектами хозяйствования не относятся к компетенции налоговых органов и комментировать их будет некорректно.
МНС призвал покупателей товаров и потребителей услуг проявить разумную осмотрительность, чтобы потом не переживать о потерянных деньгах и нервах.
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