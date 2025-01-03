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В Ростовской области опровергли фейк о заморозке вкладов

Ростовчанам прокомментировали слухи о заморозке сбережений.

Источник: Комсомольская правда

С начала года в донских пабликах стала распространяться информация о заморозке вкладов жителей Ростовской области. Причем эта новость появилась после того, как в банках повысились процентные ставки по депозитам.

Однако вскоре оказалось, что это фейк. Об этом дончанам сообщили аналитики одного из телеграм-каналов по борьбе с недостоверной информацией. И в качестве доводов привели заявление главы Центробанка, в котором говорится, что в планах «заморозки» нет.

Ранее ростовчанам в полиции рассказали о популярных схемах мошенничества.