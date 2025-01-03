В Ростовской области опровергли фейк о заморозке вкладов

Однако вскоре оказалось, что это фейк. Об этом дончанам сообщили аналитики одного из телеграм-каналов по борьбе с недостоверной информацией. И в качестве доводов привели заявление главы Центробанка, в котором говорится, что в планах «заморозки» нет.