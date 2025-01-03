В Омской области ввели новые правила для мигрантов

С 5 марта в России вступают в силу новые правила, значительно усиливающие контроль за иностранными гражданами и лицами без гражданства, находящимися под режимом высылки. Эти изменения, нацеленные на лиц, незаконно пребывающих в стране или нарушивших российское законодательство, предполагают введение ряда ограничений и наделяют сотрудников полиции расширенными полномочиями для контроля за их деятельностью, сообщает ТАСС.
Теперь полицейские смогут:
— Беспрепятственно проникать в жилые и нежилые помещения, где фактически проживают иностранные граждане, подпадающие под режим высылки.
— Запрашивать у государственных органов России и иностранных государств любые сведения и документы, включая информацию, составляющую коммерческую, банковскую или налоговую тайну.
— Получать от банков информацию о наличии счетов и движении средств по ним.
— Использовать современные технические средства для наблюдения, включая данные мобильных устройств, геолокацию, сведения из платёжных систем и системы распознавания лиц.
Эти меры распространяются также на физических и юридических лиц, оказывающих содействие иностранным гражданам, находящимся под режимом высылки, в их пребывании на территории России. Ужесточение контроля и введение дополнительных ограничений направлено на усиление миграционной политики, сокращение количества нарушений и обеспечение соблюдения законодательства в этой сфере.
Кроме того, напомним, что с 1 марта 2025 года в Омской области вступит в силу запрет на трудовую деятельность иностранных граждан в ряде отраслей, что является ещё одним шагом в рамках ужесточения миграционного законодательства.