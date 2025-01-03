В Омской области ввели новые правила для мигрантов

С 5 марта в России вступают в силу новые правила, значительно усиливающие контроль за иностранными гражданами и лицами без гражданства, находящимися под режимом высылки. Эти изменения, нацеленные на лиц, незаконно пребывающих в стране или нарушивших российское законодательство, предполагают введение ряда ограничений и наделяют сотрудников полиции расширенными полномочиями для контроля за их деятельностью, сообщает ТАСС.