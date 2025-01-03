В Нижнем Тагиле больше недели ликвидируют коммунальную аварию

В Нижнем Тагиле коммунальщики продолжают ликвидировать аварию на Гальянке за гиппермаркетом «Лента». Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала-НТ».
— Канализационные стоки в нижнетагильское водохранилище не попадают, выхода сточных вод из колодца нет. Отбор проб продолжается в ежедневном режиме, их результаты удовлетворительны, — уточнили в «Водоканале-НТ».
К 3 января на месте ЧП ведется раскопка. Работы усложняют высоковольтные кабели, которые проходят над раскопкой, а также магистральная теплотрасса.
Канализационные стоки прорвало 25 декабря. Авария произошла из-за заваленного камнями магистрального коллектора.