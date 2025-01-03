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Крымский мост сегодня: очередь выросла в два раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости Крым. Очередь к досмотровыми пунктам у Крымского моста за час выросла в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«На 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 30 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 205 транспортных средств. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении.

Час назад со стороны Керчи досмотра ожидали 110 транспортных средств.

Движение по Крымскому мосту разрешено легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.

В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.