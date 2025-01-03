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Победительница конкурсов красоты Мария Орлова скончалась в Дзержинске

У неё осталось трое детей.

Участница и победительница ряда конкурсов красоты Мария Орлова умерла в Дзержинске. Об этом сообщается на её странице в соцсети.

Женщина скончалась 1 января в возрасте 38 лет. Известно, что у неё был рак кишечника четвёртой стадии.

«Мария была ярким человеком, полным жизни и энергии, оставившим неизгладимый след в сердцах всех, кто ее знал. Пусть память о Марии останется в наших сердцах навсегда», — сказано в сообщении.

Прощание с Марией Орловой пройдёт 3 января с 13:00 до 14:00 в Траурном доме (ул. Октябрьская, 15).

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