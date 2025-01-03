Шахматный клуб открыли в Усолье-Сибирском

— Сделать ремонт и купить мебель для клуба помогли депутаты, а также местные предприниматели. Во время рабочей поездки в территорию парламентарии вместе с мэром Усолья-Сибирского Максимом Торопкиным и председателем городской думы Натальей Ефремкиной посетили шахматистов в их новом доме, — рассказывают в региональном Заксобрании.