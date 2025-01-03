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Шахматный клуб открыли в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском открыли шахматно-шашечный клуб «Белая ладья».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усолье-Сибирском открыли шахматно-шашечный клуб под названием «Белая ладья». Стоит отметить, что инициатива исходила от местного отделения общественной организации «Совет отцов», а также учителей и ветеранов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Заксобрании Иркутской области.

— Сделать ремонт и купить мебель для клуба помогли депутаты, а также местные предприниматели. Во время рабочей поездки в территорию парламентарии вместе с мэром Усолья-Сибирского Максимом Торопкиным и председателем городской думы Натальей Ефремкиной посетили шахматистов в их новом доме, — рассказывают в региональном Заксобрании.

Сейчас в клубе занимаются сибиряки от мала до велика. К примеру, самому младшему ученику всего пять лет, а старшему 90!