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Вечером 2 января в центре Ростова услышали громкий хлопок

Жители Ростова вечером в четверг сообщили о хлопке в районе набережной.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в четверг, 2 января, ростовчане услышали громкий хлопок. Об этом они сообщили в социальных сетях.

По словам горожан, звук доносился со стороны улицы Береговой, что возле набережной. Что это могло быть, пока неизвестно. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Напомним, что в ночь на пятницу силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в Ростовской области. Дроны сбили над Каменским и Усть-Донецким районами.

А первого января с 20:00 до 22:00 над Ростовской областью было уничтожено пять БПЛА.