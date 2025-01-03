Вечером 2 января в центре Ростова услышали громкий хлопок

Вечером в четверг, 2 января, ростовчане услышали громкий хлопок. Об этом они сообщили в социальных сетях.
По словам горожан, звук доносился со стороны улицы Береговой, что возле набережной. Что это могло быть, пока неизвестно. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.
Напомним, что в ночь на пятницу силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в Ростовской области. Дроны сбили над Каменским и Усть-Донецким районами.
А первого января с 20:00 до 22:00 над Ростовской областью было уничтожено пять БПЛА.