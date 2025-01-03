Более 140 тыс. школьников стали участниками центра «Персей» в Иркутской области

Более 140 тысяч одаренных детей приняли участие в образовательном центре «Персей» в Иркутской области за пять лет. С 2020-го для талантливых юных сибиряков было проведено свыше 600 мероприятий. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.
— Центр активно готовит наших школьников к мероприятиям федерального уровня. В прошлом году удалось сформировать сильную региональную команду по программированию и искусственному интеллекту, в которую вошли 96 обучающихся. Восемь из них стали участниками Межрегиональной образовательной программы по информационной безопасности. Семь школьников стали финалистами очной программы «Сириус. ИИ» в Образовательном центре «Сириус», — поделился Максим Парфенов, министр образования Иркутской области.
В центре школьники занимаются спортом, наукой, искусством и техникой. Педагоги во время занятий развивают у ребят исследовательские навыки.