Более 140 тыс. школьников стали участниками центра «Персей» в Иркутской области

Более 140 тысяч одаренных детей приняли участие в образовательном центре «Персей» в Иркутской области за пять лет. С 2020-го для талантливых юных сибиряков было проведено свыше 600 мероприятий. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.