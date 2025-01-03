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Временное похолодание придёт в Нижегородскую область в выходные

Первые дни января в Нижегородской области оказались довольно тёплыми из-за очередного атлантического циклона.

Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 59% 761 мм рт. ст. +3°

Накануне оттепель достигла своего пика и столбики термометров в середине дня поднялись до +2°.

Но вслед за тёплым фронтом идёт холодный, дожди уже сменились снегом, а температура опустилась ниже нулевой отметки, из-за чего сформируется сильная гололедица.

Днём 3 января при северо-западном ветре и пасмурной погоде установится умеренный мороз в пределах −3…-6°, атмосферное давление ниже нормы. К ночи ветер стихнет до 1−2 м/с, а температура понизится до −7…-10°.

В субботу, воскресенье и понедельник регион окажется под влияние следующего циклона, на этот раз относительно холодного и менее активного. Он станет причиной небольших снегопадов. В субботу 4 января термометры покажут −8…-9°. В воскресенье ветер повернёт с юго-запада и усилится до 4 м/с. 5 и 6 января температура сохранится в пределах −6…-7°.

Ну, а на Рождество регион накроет очередной тёплый североатлантический циклон. Он вновь переведёт осадки в дожди и снова повысит температуру до оттепелей. Так, утром 7 января термометры покажут −7…-8°, днём — уже −4…-5, а к ночи +1…-1°.

В последний день новогодних каникул будет по-весеннему тепло: +1…+2°, дожди.