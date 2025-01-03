Временное похолодание придёт в Нижегородскую область в выходные

Накануне оттепель достигла своего пика и столбики термометров в середине дня поднялись до +2°.
Но вслед за тёплым фронтом идёт холодный, дожди уже сменились снегом, а температура опустилась ниже нулевой отметки, из-за чего сформируется сильная гололедица.
Днём 3 января при северо-западном ветре и пасмурной погоде установится умеренный мороз в пределах −3…-6°, атмосферное давление ниже нормы. К ночи ветер стихнет до 1−2 м/с, а температура понизится до −7…-10°.
В субботу, воскресенье и понедельник регион окажется под влияние следующего циклона, на этот раз относительно холодного и менее активного. Он станет причиной небольших снегопадов. В субботу 4 января термометры покажут −8…-9°. В воскресенье ветер повернёт с юго-запада и усилится до 4 м/с. 5 и 6 января температура сохранится в пределах −6…-7°.
Ну, а на Рождество регион накроет очередной тёплый североатлантический циклон. Он вновь переведёт осадки в дожди и снова повысит температуру до оттепелей. Так, утром 7 января термометры покажут −7…-8°, днём — уже −4…-5, а к ночи +1…-1°.
В последний день новогодних каникул будет по-весеннему тепло: +1…+2°, дожди.