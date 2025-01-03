Временное похолодание придёт в Нижегородскую область в выходные

В субботу, воскресенье и понедельник регион окажется под влияние следующего циклона, на этот раз относительно холодного и менее активного. Он станет причиной небольших снегопадов. В субботу 4 января термометры покажут −8…-9°. В воскресенье ветер повернёт с юго-запада и усилится до 4 м/с. 5 и 6 января температура сохранится в пределах −6…-7°.