На трассе в Карагандинской области из-за непогоды скопилось около 800 автомашин

АЛМАТЫ, 3 янв — Sputnik. Около 800 автомашин скопилось из-за ухудшения погодных условий на автодороге Караганды, сообщает Polisia.kz.
«Сегодня, в связи с резким ухудшением погодных условий, в Карагандинской области закрыты дороги по двум основным направлениям: Караганда — Астана и Караганда — Павлодар. На автотрассе республиканского значения Алматы — Екатеринбург, которая является одной из ключевых магистралей страны и ежедневно принимает более 10 тысяч транспортных средств, сложилась сложная ситуация», — говорится в сообщении.
На терминале у города Темиртау из-за закрытия дорог скопилось около 800 автомашин.
В ведомстве заверили, что принимаются все необходимые меры для нормализации дорожной ситуации. В ближайшее время для автоколонны будет организованно сопровождение до границы Акмолинской области с обеспечением безопасности водителей и пассажиров.