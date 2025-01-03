Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе в Карагандинской области из-за непогоды скопилось около 800 автомашин

В ведомстве заверили, что принимаются все необходимые меры для нормализации дорожной ситуации.

Источник: Управление полиции Туркестана

АЛМАТЫ, 3 янв — Sputnik. Около 800 автомашин скопилось из-за ухудшения погодных условий на автодороге Караганды, сообщает Polisia.kz.

«Сегодня, в связи с резким ухудшением погодных условий, в Карагандинской области закрыты дороги по двум основным направлениям: Караганда — Астана и Караганда — Павлодар. На автотрассе республиканского значения Алматы — Екатеринбург, которая является одной из ключевых магистралей страны и ежедневно принимает более 10 тысяч транспортных средств, сложилась сложная ситуация», — говорится в сообщении.

На терминале у города Темиртау из-за закрытия дорог скопилось около 800 автомашин.

В ведомстве заверили, что принимаются все необходимые меры для нормализации дорожной ситуации. В ближайшее время для автоколонны будет организованно сопровождение до границы Акмолинской области с обеспечением безопасности водителей и пассажиров.