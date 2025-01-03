На трассе в Карагандинской области из-за непогоды скопилось около 800 автомашин

«Сегодня, в связи с резким ухудшением погодных условий, в Карагандинской области закрыты дороги по двум основным направлениям: Караганда — Астана и Караганда — Павлодар. На автотрассе республиканского значения Алматы — Екатеринбург, которая является одной из ключевых магистралей страны и ежедневно принимает более 10 тысяч транспортных средств, сложилась сложная ситуация», — говорится в сообщении.