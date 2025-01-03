Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Календарь знаменательных дат» выпустили в Приангарье к 80-летию Великой Победы

Календарь знаменательных и памятных дат выпустил Госархив Иркутской области к 80-летию Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Соцсети

Календарь содержит важные, знаменательные и памятные даты с 1725 года до наших дней. В нём разместили более 90 статей о ключевых событиях в жизни Приангарья на темы развития образования, строительства и освящения храмов, достижений в спорте и медицине. Также в календаре есть биографии выдающихся жителей, рассказы о ветеранах ВОВ и событиях военных лет. Опубликовали в календаре и рассказ Андрея Сараева, участника СВО, о его деде — генерал-майоре Александре Сараеве.

В сборник также вошли архивные фотографии и документы.

история