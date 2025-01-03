«Календарь знаменательных дат» выпустили в Приангарье к 80-летию Великой Победы

Календарь содержит важные, знаменательные и памятные даты с 1725 года до наших дней. В нём разместили более 90 статей о ключевых событиях в жизни Приангарья на темы развития образования, строительства и освящения храмов, достижений в спорте и медицине. Также в календаре есть биографии выдающихся жителей, рассказы о ветеранах ВОВ и событиях военных лет. Опубликовали в календаре и рассказ Андрея Сараева, участника СВО, о его деде — генерал-майоре Александре Сараеве.