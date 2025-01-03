Транспортная инспекция заявила, что таксистов-нелегалов в Беларуси стало меньше

«Прошло два месяца после реформы и мы с уверенностью можем сказать, что большинство перевозчиков и диспетчеров зарегистрировались в реестре. Незначительная часть недобросовестных перевозчиков еще осталась в теневом бизнесе, однако их все меньше и меньше. Реформа себя оправдывает в полной мере», — подчеркнули в Транспортной инспекции.