Транспортная инспекция заявила, что таксистов-нелегалов в Беларуси стало меньше

С 1 ноября 2024 года, когда в Беларуси был создан реестр автомобильных перевозчиков, число таксистов-нелегалов сократилось, сообщает БелТА со ссылкой на Транспортную инспекцию Беларуси.
Сейчас почти 100% перевозчиков и диспетчеров такси включены в реестр. Транспортная инспекция продолжает рейды в первую очередь на минских вокзалах и на территории аэропорта, нарушителей привлекают к ответственности.
«Прошло два месяца после реформы и мы с уверенностью можем сказать, что большинство перевозчиков и диспетчеров зарегистрировались в реестре. Незначительная часть недобросовестных перевозчиков еще осталась в теневом бизнесе, однако их все меньше и меньше. Реформа себя оправдывает в полной мере», — подчеркнули в Транспортной инспекции.
Кстати, МНС предупредило о разных тарифах на услуги такси в Минске. «За поездку в такси по одному маршруту можно утром заплатить 32 рубля, а вечером 288 рублей» (здесь подробнее).
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