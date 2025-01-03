«Могу дышать спокойно». Пермячка рассказала, как разорвала связь с абьюзером

Пермячка Татьяна (имя изменено — прим. ред.) не понаслышке знает, что такое отношения с абьюзером. Отношения, которые изначально кажутся идеальными, а со временем в них приходят манипуляции, унижения и эмоциональное насилие. Вместо поддержки и любви приходится сталкиваться с чувством вины буквально за все свои действия, постоянным ощущением, что недостаточно хороша, мыслями о собственной неполноценности. О том, как девушка пережила все стадии отношений с абьюзером и как смогла из них выбраться — материал сайта perm.aif.ru.
Показался очень красивым.
С Таней мы встречаемся в кафе на окраине города — обычно в такое время заведения безлюдны и можно поговорить спокойно. Девушка, несмотря на холод, одета в юбку чуть выше колен и капроновые колготки, сверху накинуто пальто. Садимся за столик, и Татьяна начинает свой рассказ о встрече с абюзером.
После окончания университета девушка стала работать онлайн-репетитором по английскому языку. Ей нравился удалённый формат работы и учить детей. Деньги, которые она получала за уроки, её также устраивали. Через пару лет такой работы у девушки была полная клиентская база.
«Иногда писали родители, спрашивали, могу ли позаниматься с их ребёнком, но все мои занятия уже были расписаны на несколько месяцев вперёд, так что приходилось отказывать», — вспоминает она.
Главным преимуществом работы преподавателя вне школы Таня считала отсутствие рамок.
«Хочешь — выкладываешь фото в купальнике, хочешь — идёшь пить вино, не боясь встретить родителей учеников, которые посчитают это верхом бескультурья и пожалуются руководству. Жаловаться-то не кому!» — смеётся девушка.
С Андреем (имя изменено — прим. ред.) девушка познакомилась в баре, когда пришла на день рождения к их общей знакомой.
«Я сразу обратила на него внимание. В тот момент увидела в нём свой идеал: высокий брюнет с татуированными руками. Может быть, я пересмотрела сериалов, а жизнь меня ничему не учит, но я до сих пор считаю его одним из самых красивых парней из всех, что встречались на моём пути», — признаётся девушка.
В тот вечер Андрей так и не обратил внимания на Татьяну, но спустя пару дней написал и предложил встретиться.
Начало отношений.
В начале отношения казались идеальными. Пара проводила много времени вместе. Они часто гуляли до поздней ночи.
«Он говорил много комплиментов, благодаря этому я чувствовала себя очень уверенно», — вспоминает Таня.
Молодой человек умел удивить неожиданными подарками, маленькими знаками внимания, частыми свиданиями. Молодые люди быстро начали строить планы на будущее, представляя совместную жизнь, полную путешествий и семейных вечеров. Он обещал, что всегда будет рядом, что никогда не предаст, и девушка верила каждому слову.
«Помню, что уже тогда знакомая поведала мне, что до меня Андрей состоял в отношениях, в которых проявил себя не очень хорошо, скажем так. Но тогда я списала всё на женскую зависть. Я была уверена, что со мной он не будет таким, со мной он изменится», — говорит Татьяна.
Спустя пару месяцев девушка уже не представляла жизни без Андрея, уделяя ему каждую свободную минуту. Иногда приходилось отменять уроки с детьми и встречи с друзьями — лишь бы провести это время вместе. На тот момент это не казалось проблемой. Татьяна считала, что отношения требуют времени. «Пойти на маленькие жертвы ради большой любви вполне себе разумное решение», — так она рассуждала тогда.
Совместная жизнь.
Через несколько месяцев пара съехалась. Татьяна перевезла вещи к Андрею, а свою квартиру сдала.
«Думаю, я начала замечать, что что-то не так, как только мы стали вместе жить. Он мог без причины повысить голос или нелестно высказаться обо мне, моей одежде, друзьях, семье, еде, которую я приготовила. Поначалу я оправдывала его, ведь у всех бывают плохие дни. Помню, как-то увидела ролик, где описываются характеристики настоящего абьюзера, решила посмотреть, а под конец ролика поняла, что Андрей попадает под шесть характеристик из семи. Седьмой было физическое насилие, которого, к счастью, в наших отношениях не было ни на тот момент, ни после. Видео меня не насторожило, я тогда одёрнула себя, подумав, что глупо анализировать людей по роликам из ТикТока. И проигнорировала увиденное», — рассказывает девушка.
А дальше стало хуже. Парень начинал ссоры на ровном месте, вменяя вину за произошедшее Тане. Критиковал её внешний вид, говорил, что она не так одевается, не так ведет себя. Когда девушка хотела с ним что-то обсудить, он часто её игнорировал или отвечал с сарказмом.
«Я не понимала, что так быть не должно, что все эти мелочи, которые я так старалась не замечать или списывать на его тяжёлый день, — совсем не мелочи и вовсе не последствие тяжёлого дня», — признаётся пермячка.
Девушка начала замечать, что больше не может сделать что-то, если не получит на это разрешение Андрея. К примеру, после нескольких покупок одежды она выслушивала его недовольства о её внешнем виде и распущенности, критику по поводу того, что она посмела надевать короткие юбки.
Рассказывая об этих моментах, Таня одёргивает юбку, в которой пришла на разговор, словно старается сделать её чуть длиннее.
«Я говорила ему, что всегда так одевалась, что именно так была одета во время нашей первой встречи и первых свиданий, на что он заявлял, что мы теперь вместе и как несвободная девушка я не имею права носить короткие вещи и провоцировать других мужчин», — продолжает рассказ Татьяна.
В отношениях с Андреем девушка стала проводить значительно меньше времени с друзьями, а количество её учеников сократилось в несколько раз.
«Помню, что занималась с мальчиком, старшеклассником, когда Андрей вернулся домой. После этого мы ругались до самой ночи, в итоге мне пришлось отменить занятия с этим школьником, потому что Андрею он не понравился. Даже тогда я думала, что ревнует он от большой любви», — вспоминает Татьяна.
Девушка скрывала проблемы в отношениях от родителей, что жили тогда в другом городе. Мама с папой до сих пор не знают о том, что с ней происходило.
Точка невозврата.
Всё дошло до того, что Андрей полностью контролировал все звонки и сообщения девушки. На встречи с друзьями она не могла пойти в одиночку, так же, как и выйти в магазин или кафе. Из-за того, что работать девушка стала меньше, появилась и финансовая зависимость. Молодой человек контролировал её расходы, не забывая предъявлять претензии, если ему казалось, что деньги потрачены впустую.
«Однажды он накричал на меня за то, что я не приготовила ужин. Не знаю, почему именно в тот момент я решила уйти. До этого были более сильные ссоры и поводы для ссор были глупее. Но вот решилась почему-то в тот момент. Подумала тогда, что если не уйду сейчас, не уйду никогда», — вспоминает Татьяна.
Девушка собрала вещи на следующий день и съехала в отель в другом районе. Боялась, что в её старой квартире он её не оставит.
Жизнь после.
В первое время девушке было тяжело: хотелось вернуться. Из-за того, что обида и боль притуплялись, а злобные слова и агрессивные действия забывались, казалось, что отношения были не такими уж и плохими. Но девушка переборола себя и начала возвращаться к вещам, которые когда-то были неотъемлемой частью её жизни: преподаванию, встречам с друзьями, танцам, которыми занималась до встречи с молодым человеком.
Андрей пытался связаться с девушкой, но та предусмотрительно не стала рассказывать знакомым о своём местонахождении.
«Раньше мне казалось, что определить, хороший ли перед тобой человек, очень просто, и считала глупыми девушек, которые не могут расстаться с настоящими тиранами, но в итоге прочувствовала всё на себе. На самом деле я рада, что мы не успели пожениться, обзавестись детьми или т. д. Это бы обременяло меня ещё больше, и, наверное, я бы точно не вышла из этих отношений. А так могу теперь дышать спокойно», — говорит девушка.
Таня признаётся, что всё ещё верит в любовь и уверена, что то, что ей пришлось пережить, было своеобразным жизненным уроком. Теперь девушка уверена в том, что вне зависимости от чужого мнения заслуживает любви и понимания, заслуживает быть счастливой.
Как узнать абьюзера?
По словам специалистов организации «Территория семьи», которая помогает пермячкам, оказавшимся в сложной ситуации, далеко не всем удаётся сразу узнать абьюзера в партнёре.
«На первом этапе отношений красных флагов обычно нет. После начала отношений главный красный флаг — ограничение общения с женщины с друзьями и родственниками», — поясняла заместитель руководителя организации Галина Прорубникова сайту perm.aif.ru.
В первую очередь необходимо искать поддержку во всех возможных местах: горячие линии, друзья, психолог. Конечно, можно позвонить или прийти к нам. Важно помнить, что даже если друзья отказались помочь, это не значит, что где-то ещё не помогут".
Клинический психолог Евгения Нечаева советует девушкам, которые пытаются вырваться из хватки абьюзера, направить всё своё внимание на свои потребности, желания и интересы.
«И чтобы выйти из этих отношений, очень важно на время остаться в полном одиночестве, вырвавшись из замкнутого круга в реальный мир. Оглянуться на то, что происходит, и обратиться за помощью к тем, кто способен помочь сделать верный выбор», — рассказала Евгения Нечаева AIF.RU.