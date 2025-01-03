«Могу дышать спокойно». Пермячка рассказала, как разорвала связь с абьюзером

«Думаю, я начала замечать, что что-то не так, как только мы стали вместе жить. Он мог без причины повысить голос или нелестно высказаться обо мне, моей одежде, друзьях, семье, еде, которую я приготовила. Поначалу я оправдывала его, ведь у всех бывают плохие дни. Помню, как-то увидела ролик, где описываются характеристики настоящего абьюзера, решила посмотреть, а под конец ролика поняла, что Андрей попадает под шесть характеристик из семи. Седьмой было физическое насилие, которого, к счастью, в наших отношениях не было ни на тот момент, ни после. Видео меня не насторожило, я тогда одёрнула себя, подумав, что глупо анализировать людей по роликам из ТикТока. И проигнорировала увиденное», — рассказывает девушка.