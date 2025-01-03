Пропавшую в Новый год дошкольницу искали всем регионом

Но эта пугающая теория быстро была опровергнута. Никаких следов повреждений на девочке не было, а судя по фото из магазина, после нескольких часов скитаний она была более чем в порядке — взгляд ясный и спокойный, улыбалась, румянца на щеках не было. Согласно утверждениям некоторых пользователей, заявление о пропаже написала тётя, а родители девочки якобы ни о чём и не подозревали, поскольку оставили её праздновать у знакомых — но соответствие этих слухов действительности под большим вопросом.