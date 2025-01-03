Пропавшую в Новый год дошкольницу искали всем регионом

Настоящее новогоднее чудо произошло в Комсомольске-на-Амуре — жители объединили усилия и сумели разыскать 6-летнюю девочку, которая пропала без вести в праздничную ночь. Почти сутки о ней не было ни слуху ни духу. К поискам примкнули больше сотни волонтёров и даже лично глава города Дмитрий Заплутаев. Где в итоге оказался ребёнок и почему его таинственную пропажу до сих пор обсуждают горожане — в материале hab.aif.ru.
Заблудилась на холоде?
Днём 1 января, когда Хабаровский край отдыхал после новогодних застолий, телешоу и фейерверков, в соцсетях вдруг как гром прозвучало объявление: пропал ребёнок в розовой куртке и шапке, 6-летняя девочка, зовут Мирослава. Ориентировка разлетелась по всем комсомольским пабликам в кратчайшие сроки.
«Родители переживают и ждут домой!» — написал Telegram-канал добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».
Куда могла уйти девочка, где были её родители — ни малейшей зацепки. Известна была лишь одна деталь: последний раз её видели в присутствии взрослых на улице Ленинградской. Именно там, возле дома № 37, волонтёры организовали точку сбора и кинули клич всем неравнодушным.
Некоторые комсомольчане, знакомые с ситуацией, утверждали: пропала Мирослава не 1 января, а ещё поздним вечером 31 декабря. Картина в таком случае представала куда более ужасной — на Новый год в городе Юности стояли морозы ниже −30 градусов. Ходить по улице при такой температуре несколько часов подряд сможет не всякий взрослый, что и говорить о дошкольнице!
Прочёсывали подвалы и чердаки.
Но надежду найти ребёнка горожане не теряли, и волонтёры продолжали стекаться один за другим. Прибывали поисковики из Эльбана, посёлка Солнечный, города Амурска и других населённых пунктов — люди шли и шли непрерывным потоком.
«Подняты были вообще все экстренные службы. Спецподразделение МЧС России, ПСО Центра гражданской защиты, врачи также были задействованы» — отметила координатор поиска Дина с позывным «Тайга».
Одну из групп вёл мэр Дмитрий Заплутаев. Бригады прочёсывали Ленинградскую и прилегающие территории вдоль и поперёк. Осматривались в том числе чердаки и подвалы, к которым оперативно предоставляли доступ управляющие компании. Но Мирославы будто след простыл.
«Может быть, кто-то что-то видел, заметил, обратил внимание, слышал какой-то разговор. Прошу сообщить в правоохранительные органы, важна любая информация!» — призвал градоначальник в своих соцсетях.
Найдена, жива!
В этот момент в посёлке Менделеева, от которого по прямой до центра около шести километров пути, в один из магазинов зашёл ребёнок в розовой одежде. Продавец отвлёкся от телефона и внимательно посмотрел на девочку. Спросил, как зовут, где родители. И тут же побежал рассылать сообщения.
«Кажется, она здесь! У нас в магазине! Нашлась!» — летели смс-ки от мужчины его знакомым-поисковикам.
На место тут же примчались координатор поиска и группа оперативников МВД. Сверили лицо ребёнка с фото из ориентировки — да, это и правда пропавшая девочка. Её забрали в дежурную часть дожидаться родителей.
«Она не могла так далеко уйти сама!».
Когда Мирослава нашлась, весь Комсомольск-на-Амуре будто вздохнул с облегчением. Но в соцсетях тут же разгорелись дискуссии нового толка — жители строили теории о том, как ребёнок мог оказаться так далеко от места пропажи.
«Может, кто-то её увёл? Вдруг у нас педофилы орудуют?!» — писали встревоженные мамы.
Но эта пугающая теория быстро была опровергнута. Никаких следов повреждений на девочке не было, а судя по фото из магазина, после нескольких часов скитаний она была более чем в порядке — взгляд ясный и спокойный, улыбалась, румянца на щеках не было. Согласно утверждениям некоторых пользователей, заявление о пропаже написала тётя, а родители девочки якобы ни о чём и не подозревали, поскольку оставили её праздновать у знакомых — но соответствие этих слухов действительности под большим вопросом.
«Она не могла так далеко уйти сама! Да и выглядит так, будто была всё это время в помещении, а не ходила по морозу», — написала пользовательница Елена, на что ей возразили, что девочка могла просто отогреться в магазине.
Все горожане сошлись лишь на одном — то, что ребёнка удалось найти в большом городе общими усилиями, и самое главное, найти живым и здоровым, нельзя назвать иначе как новогодним чудом.
«Несмотря на сильный мороз, люди были готовы искать до утра. Многие приходили с таким трепетом, будто шли искать своего ребенка», — написал отряд «Лига Спас» и поблагодарил участников поиска за неравнодушие и отзывчивость.