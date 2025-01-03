Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья Алксниса назвала дату и место прощания с Черным полковником

Прощание с бывшим депутатом Госдумы Виктором Алкснисом состоится в воскресенье, 5 января, в Траурном зале ЦКБ «РЖД-Медицина». Об этом РБК сообщила семья политика.

Источник: РИА "Новости"

Церемония будет проходить с 10 до 11 часов утра. Погребение пройдет в присутствии только членов семьи и близких друзей.

Алкснис умер 2 января в возрасте 74 лет.

Виктор Алкснис — полковник авиации, депутат Госдумы в 2000—2007 годах, в 2013—2015 годах возглавлял городское поселение Тучково в Московской области. В 1989—1991 годах был народным депутатом СССР, депутатом Верховного Совета Латвийской ССР.

Алкснис получил известность как противник распада Советского Союза, в августовском путче 1991 года он поддержал Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).

Виктор Алкснис в 1992 году уехал в Россию из Латвии, где против него завели уголовное дело об измене родине (Алкснис выступал против отделения Латвии от СССР).

Госдума