Семья Алксниса назвала дату и место прощания с Черным полковником

Церемония будет проходить с 10 до 11 часов утра. Погребение пройдет в присутствии только членов семьи и близких друзей.
Алкснис умер 2 января в возрасте 74 лет.
Виктор Алкснис — полковник авиации, депутат Госдумы в 2000—2007 годах, в 2013—2015 годах возглавлял городское поселение Тучково в Московской области. В 1989—1991 годах был народным депутатом СССР, депутатом Верховного Совета Латвийской ССР.
Алкснис получил известность как противник распада Советского Союза, в августовском путче 1991 года он поддержал Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).
Виктор Алкснис в 1992 году уехал в Россию из Латвии, где против него завели уголовное дело об измене родине (Алкснис выступал против отделения Латвии от СССР).