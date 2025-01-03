С начала года в Ростовской области произошло два ДТП с подростками за рулем

Второе ДТП произошло ночью в пятницу, третьего января. На 87 км +900 м автодороги «х. Усьман — п. Веселый — г. Сальск» 15-летний школьник за рулем авто «Форд Фокус» не справился с управлением. В итоге его машину занесло на встречную полосу, где авто опрокинулось и съехало в левый кювет. В результате аварии 15-летний пассажир был госпитализирован.