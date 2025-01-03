С начала года в Ростовской области произошло два ДТП с подростками за рулем

В Ростовской области с начала года произошло два ДТП с подростками за рулем. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
Первая авария произошла в среду, первого января, в Аксайском районе. 16-летний подросток за рулем «ВАЗа» не справился с управлением и наехал на стоящий грузовой тягач с полуприцепом. В результате столкновения водитель и его пассажир получили травмы и были госпитализированы.
Второе ДТП произошло ночью в пятницу, третьего января. На 87 км +900 м автодороги «х. Усьман — п. Веселый — г. Сальск» 15-летний школьник за рулем авто «Форд Фокус» не справился с управлением. В итоге его машину занесло на встречную полосу, где авто опрокинулось и съехало в левый кювет. В результате аварии 15-летний пассажир был госпитализирован.
— Дети и подростки часто испытывают любопытство и стремление к новым впечатлениям. Это может приводить к рискованным поступкам, особенно когда речь идет о вождении транспортных средств. Оставленные без присмотра ключи могут стать катализатором неожиданных и опасных ситуаций, — напомнили в ведомстве.