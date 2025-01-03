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Омичи смогут пронаблюдать нерукотворное небесное «шоу»

По данным отечественных астрономов, на рубеже 2024−2025 годов в небе над российскими регионами, в том числе над Омской областью, ожидается своего рода небесное «шоу»: метеорный поток Квадрантиды.

Источник: SuperOmsk.ru

Наибольшей мощности, по данным Московского планетария, звездопад достигнет в ночь с 3 на 4 января 2025 года, в этот период ожидается до 120 метеоров ежечасно.

Стоит отметить, что метеорный поток Квадрантиды «стартует» из созвездия Волопаса ежегодно, буквально знаменуя собой переходный период от одного календарного года к следующему. В пиковый период рекомендуется ориентироваться на время после полуночи, когда область вылета метеоров находится максимально высоко, из-за чего повышается возможность лицезреть звездопад.

космос