Омичи смогут пронаблюдать нерукотворное небесное «шоу»

Стоит отметить, что метеорный поток Квадрантиды «стартует» из созвездия Волопаса ежегодно, буквально знаменуя собой переходный период от одного календарного года к следующему. В пиковый период рекомендуется ориентироваться на время после полуночи, когда область вылета метеоров находится максимально высоко, из-за чего повышается возможность лицезреть звездопад.