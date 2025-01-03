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Теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира в Брисбене

Красноярская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 после победы над представительницей Туниса Онс Жабер.

Источник: БЕЛТА

Красноярская теннисистка Мирра Андреева одолела представительницу Туниса Онс Жабер и вышла в полуфинал WTA-500 в австралийском Брисбене.

Встреча, которая продолжалась один час 31 минуту, завершилась победой Андреевой со счётом 6:4, 7:6 (7:2). В полуфинале российской теннисистке предстоит сыграть с победительницей встречи между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и чешкой Марией Боузковой.

Мирра Андреева ранее заявила, что хочет в 2025 году попасть в топ-10 рейтинга WTA (Женская ассоциация тенниса). Спортсменка заявила, что сделает ради этого всё возможное. Сейчас 18-летняя Андреева занимает 15-е место в рейтинге WTA.

Напомним, Мирра Андреева в прошлом году выиграла турнир WTA в Румынии, а также она в паре с Дианой Шнайдер завоевала серебро на Олимпийских играх в Париже.

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