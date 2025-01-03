Певица из Братска спела с Полиной Гагариной

Ролик был выложен в проекте «VK под шубой 3». первый куплет пела Полина Гагарина, второй — Влада Шпигарь. Полина Гагарина рассказала, что она мечтала исполнить именно эту песню и сразу же согласилась, когда ей поступило данное предложение. А Влада Шпигарь давно нравится Гагариной своей самобытностью и фантастическим вокалом.