Певица из Братска спела с Полиной Гагариной

Дуэт исполнил песню «Опять метель», которую ранее пели Алла Пугачёва и её дочь Кристина Орбакайте, сообщила на своей странице MIRAVI.
Ролик был выложен в проекте «VK под шубой 3». первый куплет пела Полина Гагарина, второй — Влада Шпигарь. Полина Гагарина рассказала, что она мечтала исполнить именно эту песню и сразу же согласилась, когда ей поступило данное предложение. А Влада Шпигарь давно нравится Гагариной своей самобытностью и фантастическим вокалом.
Ролик набрал более 25 тысяч просмотров и более тысячи лайков.