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Певица из Братска спела с Полиной Гагариной

Певица из Братска Влада Шпигарь, которая известна зрителям под псевдонимом MIRAVI, спела с Полиной Гагариной.

Источник: Соцсети

Дуэт исполнил песню «Опять метель», которую ранее пели Алла Пугачёва и её дочь Кристина Орбакайте, сообщила на своей странице MIRAVI.

Ролик был выложен в проекте «VK под шубой 3». первый куплет пела Полина Гагарина, второй — Влада Шпигарь. Полина Гагарина рассказала, что она мечтала исполнить именно эту песню и сразу же согласилась, когда ей поступило данное предложение. А Влада Шпигарь давно нравится Гагариной своей самобытностью и фантастическим вокалом.

Ролик набрал более 25 тысяч просмотров и более тысячи лайков.

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