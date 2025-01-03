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Сотрудники ГАИ в Братском районе помогли жительницам Слюдянки

Сотрудники ГАИ Братского района помогли жительницам Слюдянки, у которых по дороге лопнула покрышка у авто.

Об этом сообщила пресс-служба областной ГАИ.

Инцидент произошёл на 118 километре федеральной трассы «Вилюй». Инспекторы ДПС Александр Кочан, Владимир Лашков и Владислав Ершов заметили, что у стоящего на обочине авто «голосует» женщина. Они остановились и выяснили, что в автомобиле ехала компания из трёх женщин и ребёнка. Они направлялись из Слюдянки в Братский район. В пути у автомобиля лопнуло колесо. Женщина-водитель смогла удержать автомобиль, а вот заменить колесо дамы не смогли.

Сотрудники ГАИ помогли женщинам, после чего дамы продолжили путь. Доехав до места, они записали видео с благодарностью и направили его в ГАИ Братска.

ГИБДД