Узбекские фехтовальщики выступят на турнире Гран-при в Тунисе

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Фехтовальщики из Узбекистана отправятся в Тунис для участия в турнире Гран-при по фехтованию на саблях, который пройдет
В международном турнире выступят около 300 атлетов из 37 стран мира, в том числе и представители сборной Узбекистана.
Как сообщает Федерация фехтования страны, отечественная сборная выступит в Гран-при большим составом.
Молодежная сборная отправится в Тунис после завершения Кубка мира U20, который стартует в Колумбии 3 января. А представители национальной команды проводят заключительный этап подготовки в Ташкенте.
Защищать честь страны на соревнованиях в Тунисе будут следующие представители сборной Узбекистана:
Мужчины:
- Исломбек Абдазов.
- Зухриддин Кадыров.
- Муса Аймуратов.
- Алпамис Уракбаев.
- Сардор Абдукаримбеков.
Девушки:
- Зайнаб Дайибекова.
- Гулистан Пердибаева.
- Фернанда Эррера.
- Наргиза Жаксибаева.
- Аякуз Жумамуратова.
- Самира Шокирова.