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Узбекские фехтовальщики выступят на турнире Гран-при в Тунисе

В международном турнире примут участие около 300 атлетов из 37 стран мира, в том числе и представители сборной Узбекистана.

Источник: БЕЛТА

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Фехтовальщики из Узбекистана отправятся в Тунис для участия в турнире Гран-при по фехтованию на саблях, который пройдет 10—12 января, сообщает пресс-служба НОК.

В международном турнире выступят около 300 атлетов из 37 стран мира, в том числе и представители сборной Узбекистана.

Как сообщает Федерация фехтования страны, отечественная сборная выступит в Гран-при большим составом.

Молодежная сборная отправится в Тунис после завершения Кубка мира U20, который стартует в Колумбии 3 января. А представители национальной команды проводят заключительный этап подготовки в Ташкенте.

Защищать честь страны на соревнованиях в Тунисе будут следующие представители сборной Узбекистана:

Мужчины:

  • Исломбек Абдазов.
  • Зухриддин Кадыров.
  • Муса Аймуратов.
  • Алпамис Уракбаев.
  • Сардор Абдукаримбеков.

Девушки:

  • Зайнаб Дайибекова.
  • Гулистан Пердибаева.
  • Фернанда Эррера.
  • Наргиза Жаксибаева.
  • Аякуз Жумамуратова.
  • Самира Шокирова.