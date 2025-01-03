Власти Минска сказали о ремонте и изменениях в Торговом доме «На Немиге»

Уже в обозримом будущем торговый дом «На Немиге», который расположен в историческом центре Минска, ждут серьезные изменения. О предстоящем ремонте рассказала, как пишут «Минск-Новости», первый зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич.
Она констатировала: за последние годы такие знаковые для Минска магазины, как ГУМ, ЦУМ пережили существенные изменения. В последнем, к примеру, появился целый дополнительный подземный этаж. На очереди — торговый дом «На Немиге».
— В ГУМе уже отремонтировали первый этаж, двигаемся дальше. Занимаемся каждым уровнем, чтобы его обновить, сделать более современным и комфортным для покупателей. Торговый дом «На Немиге» тоже переживет модернизацию, но начнем с фасада. Затем будем рассматривать концепцию наполнения объекта, — отметила Лазаревич.
Ранее мы писали о том, что минские универмаги, в том числе ЦУМ, «На Немиге», ГУМ назвали даты скидок и акционные товары в январе 2025 (здесь про это).