Власти Минска сказали о ремонте и изменениях в Торговом доме «На Немиге»

— В ГУМе уже отремонтировали первый этаж, двигаемся дальше. Занимаемся каждым уровнем, чтобы его обновить, сделать более современным и комфортным для покупателей. Торговый дом «На Немиге» тоже переживет модернизацию, но начнем с фасада. Затем будем рассматривать концепцию наполнения объекта, — отметила Лазаревич.